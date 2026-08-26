В Турции задержали трех журналистов газеты после того, как в издании был опубликован материал с заголовком «Эрдоган умер», сообщает OdaTV.

По данным портала, газета Aydin Denge опубликовала в Facebook изображение с надписью «Эрдоган скончался». В новостной статье, на которую ссылался пост, речь шла не о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, а о смерти гражданки по имени Гюльшен Эрдоган.

Прокуратура города Айдын начала расследование по делу о публичном распространении вводящей в заблуждение информации среди населения — ст. 217/А Уголовного кодекса Турции. Статья предусматривает до четырех с половиной лет лишения свободы.