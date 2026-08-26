18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил медаль «За боевое содружество» от «министерства обороны» самопровозглашённой Абхазии.

О новой медали сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он утверждает, что «Минобороны» Абхазии наградило его сына «за высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества». Медаль вручили в рамках церемонии награждения победителей чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений, который прошёл на базе так называемого «Российского университета спецназа» в Гудермесе, где готовят наёмников для отправки на войну против Украины. В соревнованиях участвовали в том числе бойцы из Абхазии.

Предыдущую награду сын главы Чечни получил всего две недели назад – ему и его брату Ахмату тогда вручили звания почётных граждан Курчалоевского района.