Известно, что именно коллеги по ЕАЭС толкают нас на сближение с Евросоюзом. Об этом в беседе с журналистами 26 августа заявил спикер парламента Армении Рубен Рубинян, отвечая на критику председателя Госдумы России Вячеслава Володина.

По его словам, они постоянно говорят, что Армения должна провести референдум, но это возможно лишь в том случае, если будет сформулирован вопрос.

Он пояснил, что невозможно просто провести референдум, если не проведены сопутствующие шаги.

«Референдум можно будет провести лишь в случае обращения на членство в ЕС, получения положительной реакции и определенности по части сроков. В силу отсутствия указанных обстоятельств референдум сейчас провести невозможно», — добавил Рубинян.

Он заверил, что власти Армении всегда были искренни. «Не мы совершаем шаги, направленные на ухудшение отношений с Россией. Наоборот, мы делали и продолжаем делать все, чтобы у нас были нормальные, дружественные отношения», — подчеркнул спикер парламента Армении.

В этом контексте он назвал несправедливыми и несоразмерными ограничения в отношении армянских хозсубъектов, которые не соответствуют ни духу армяно-российских отношений, а тем более ни правилам ЕАЭС.