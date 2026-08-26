Председатель КНР Си Цзиньпин написал украинскому президенту Владимиру Зеленскому письмо на китайском языке, где поздравил его с Днем независимости Украины.

Зеленский опубликовал его письмо в соцсети Х. Си выразил «искренние поздравления и наилучшие пожелания», отметив, что «дружба Китая и Украины отвечает коренным интересам народов двух стран». Письмо было написано на китайском языке, хотя другие лидеры поздравили его на английском.

В ответ Зеленский выразил надежду, что «Китай сыграет сильную дипломатическую роль в завершении войны России против Украины».