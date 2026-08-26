Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил региональную программу модернизации пограничных пунктов пропуска BUILD с общим финансированием 400 млн долларов.

Проект охватывает 11 стран: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Грузию, Пакистан, Монголию и Китай.

Она направлена на модернизацию погранпереходов, цифровизацию процедур и сокращение времени перевозки грузов по транспортным коридорам ЦАРЭС, включая Средний коридор.

На финансирование проектов АБР предусмотрено 385 млн долларов кредитных средств и 15 млн долларов грантов. Максимальный объем финансирования одного проекта составит 50 млн долларов.