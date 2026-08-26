Официальное объявление о прекращении огня между США и Ираном ожидается в ближайшие дни, сообщили РИА Новости источники в пакистанских военных кругах и иранских органах безопасности.

По словам источников, стороны согласовали прекращение огня, которое предусматривает, в частности, свободное судоходство в Ормузском проливе.

Официально о достигнутой договоренности планируется объявить в ближайшие дни, уточнили они.

Как отметили собеседники агентства, в соответствии с Исламабадским меморандумом после этого должны начаться переговоры и технические встречи.