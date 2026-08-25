Президент Азербайджана Ильхам Алиев обладает преимуществом перед американской стороной в возможном посредничестве между Израилем и Турцией, считает израильский журналист Балиг Сладин.

По словам журналиста, Баку не заинтересован в обострении отношений между Израилем и Турцией, поскольку Азербайджан связан с обеими странами тесными отношениями.

«Азербайджанцы – этнические тюрки. И по этой причине они не хотят видеть конфликт между двумя странами, когда пришлось бы выбрать сторону», – пояснил он.

Сладин также отметил особую роль Азербайджана в регионе, в том числе в реализации поддерживаемого США Зангезурского коридора. По его словам, Баку одновременно с Вашингтоном предпринимает усилия для урегулирования разногласий между Тель-Авивом и Анкарой.

При этом журналист отдельно подчеркнул преимущество Алиева как возможного посредника.