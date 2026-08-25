Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на фоне получения американской стороной разведданных о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, американская разведка получила данные о подготовительных мероприятиях России, которые могут свидетельствовать о готовности к возможной военной мобилизации для продолжения конфликта с Украиной, а также о намерении проверить решимость НАТО.

По мнению аналитиков, в ходе визита Рэтклифф мог провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и предупредить его о возможных последствиях таких действий.

Еще одной темой переговоров, как считают специалисты, могли стать прекращение огня в Иране и российская поддержка Тегерана.