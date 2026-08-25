Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения. От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на Вашем ответственном посту», – говорится в поздравлении.

Российский лидер также попросил передать «сердечный привет» президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам семьи.