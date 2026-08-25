Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев постепенно уступает Москве в ходе войны.

«Я думаю, что сейчас наступил поворотный момент, который определит наш дальнейший путь, но, похоже, мы постепенно, медленно проигрываем (в войне)», – сказал он в интервью агентству Reuters.

По мнению Федорова, Украине необходимо как можно скорее разработать план прекращения конфликта. Он считает, что у страны остается лишь несколько месяцев, чтобы «внести серьезные стратегические изменения».

При этом экс-министр заявил, что Украина сталкивается с «неспособностью внедрять инновации, укоренившейся коррупцией и кумовством, отсутствием политической независимости в правительственных институтах».

Федоров также подверг критике эффективность работы украинских государственных институтов и заявил, что государство использует свой потенциал лишь на «всего 5%».

Кроме того, экс-министр отверг утверждения президента Владимира Зеленского о том, что проведение выборов якобы навязывают Украине внешние силы. По словам Федорова, несмотря на серьезные логистические сложности, связанные с организацией голосования в условиях войны, Украина сможет найти инновационные решения для проведения выборов.