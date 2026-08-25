Сокращение объемов торговли Армении с Россией и другими странами ЕАЭС не окажет существенного влияния на экономику объединения из-за небольшой доли Еревана в его общем товарообороте, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

«Это не приводит к каким-либо критическим потрясениям, поскольку во внешней торговле России доля Армении не так высока, а товарооборот Еревана с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном незначителен», — сказал Агасандян в интервью «РИА Новости».

По его словам, ограничения в отношении отдельных категорий товаров вводятся для обеспечения безопасности поставляемой продукции и соблюдения санитарных и фитосанитарных норм ЕАЭС.

Дипломат отметил, что контроль за товарами со стороны надзорных органов в пунктах пропуска предусмотрен договором о Евразийском экономическом союзе.

Отметим, что доля Армении в совокупном товарообороте с Россией не превышает 0,9%, в то время как российская доля в армянской торговле — 27,5%.

Напомним, Россельхознадзор с мая начал вводить ограничения на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции из Армении, объясняя меры выявленными нарушениями фитосанитарных требований. С 22 мая были ограничены поставки цветов, с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. С 2 июня ограничения распространились на косточковые культуры и свежий виноград, с 3 июня – на семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. С 12 июня ограничения охватили всю подкарантинную продукцию из Армении.

Кроме того, с 2 июня была приостановлена сертификация живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок в Россию. С 27 июля ограничения распространились также на молочную продукцию из Армении.