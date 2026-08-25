Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив не позволит Турции закрепиться в Сирии, если это будет угрожать безопасности Израиля.

«Мы не покинем Хермон и буферную зону, пока существуют джихадистские угрозы Государству Израиль. Мы действовали против попытки Турции закрепиться в Сирии, которая ставила под угрозу интересы безопасности Израиля. Мы дали понять это недвусмысленно и будем придерживаться этого в будущем», – сказал Кац во время посещения подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированных на сирийской части горы Хермон.

Он также подчеркнул, что Израиль продолжит противодействовать действиям Турции в Сирии, которые могут угрожать безопасности страны.