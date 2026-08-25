Президент США Дональд Трамп на фоне провала сделки между Вашингтоном и Оттавой признался, что торговые переговоры с Канадой оказались для него сложнее, чем аналогичные контакты с другими странами.

«Я работаю со многими странами, но Канада – самая сложная и непредсказуемая из них», – написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также вновь обвинил Канаду в том, что на протяжении многих лет она якобы «обирала» США, устанавливая высокие пошлины и вытесняя с канадского рынка «замечательные» американские компании.

В другом сообщении американский лидер заявил, что за последнее десятилетие США в среднем теряли по $60 млрд ежегодно из-за экономических отношений с Канадой.

«Больше такого не будет!» – указал Трамп.

Ранее президент США объявил о повышении с 1 января 2027 года до 50% пошлин на автомобили, автокомпоненты и сталь, импортируемые из Канады.