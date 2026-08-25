Новые санкции США против Ирана не произвели ожидаемого эффекта и не вызвали серьезных потрясений, на которые рассчитывала американская администрация, пишет Axios.

По оценке Axios, 24 августа Вашингтон фактически выдвинул Тегерану очередной расширенный ультиматум. После нескольких месяцев заявлений о возможной масштабной военной операции против Ирана Трамп сделал ставку на «экономическое удушение как на свою предпочтительную стратегию в преддверии промежуточных выборов» в Конгресс, говорится в публикации.

Axios отмечает, что такой подход дает американской администрации определенные преимущества: санкции и морская блокада позволяют сохранять давление на Тегеран, не провоцируя при этом немедленный новый шок на нефтяном рынке и не втягивая США еще глубже в вооруженный конфликт.

При этом эффективность экономического давления во многом зависит от того, насколько другие государства поверят в готовность Вашингтона довести угрозы до конца. В частности, Китай, ОАЭ и другие партнеры Ирана должны учитывать возможность введения против них беспрецедентных санкций, которыми угрожает Трамп.

В то же время Axios обращает внимание на то, что американское законодательство предоставляет исполнительной власти широкие полномочия для введения серьезных вторичных санкций, однако на практике Вашингтон использовал их далеко не всегда.