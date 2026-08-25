Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что народы Армении и Азербайджана являются «самыми лучшими миротворцами», поэтому республика не нуждается в иностранных миротворцах.

Пашинян в ходе выступления в парламенте обратился к оппозиционным фракциям «Армения» и «Сильная Армения», заявив, что их целью является ввод в страну миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Ваша цель, чтобы миротворцы ОДКБ вошли в Армению. Не будет никаких миротворцев ОДКБ, и вообще не будет никаких иностранных миротворцев», – сказал Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что Ереван не намерен привлекать иностранные миротворческие силы, поскольку считает урегулирование отношений с Баку достаточной основой для сохранения мира.