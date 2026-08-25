Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за поздравления с 35-й годовщиной независимости Украины.

«Позиция Азербайджана в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины всегда была твердой, и поэтому всегда высоко ценится», — написал Зеленский в соцсети X.

По его словам, Украина и Азербайджан продолжают развивать проверенное временем экономическое сотрудничество, открывают новые направления в энергетике и сфере безопасности, а также оказывают друг другу помощь в случае необходимости.

Зеленский выразил уверенность, что дружба, взаимное уважение и стратегическое партнерство между двумя странами продолжат укрепляться.