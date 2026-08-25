25 августа в городе Лачин состоялась рабочая встреча представителей Министерства энергетики Азербайджана и ОАО «Азерэнержи», а также Министерства территориального управления и инфраструктур Армении и компании «Оператор электроэнергетической системы».

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече стороны обсудили возможности импорта и экспорта электроэнергии между двумя странами, а также возможные варианты соединения энергетической инфраструктуры Азербайджана и Армении на государственной границе в этих целях.