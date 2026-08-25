Фермеры американского «кукурузного пояса» заявляют, что переживают худший кризис за последние 40 лет. Резкий рост цен на дизельное топливо и удобрения, вызванный войной Дональда Трампа против Ирана, поставил производителей зерна на грань выживания.

Усиливающееся давление на аграрный сектор становится еще одним свидетельством того, как конфликт на Ближнем Востоке, продолжающийся уже шестой месяц, отражается на внутренней части США накануне важнейших промежуточных выборов, которые определят, кто будет контролировать Конгресс.

«Цены на производственные ресурсы совершенно вышли из-под контроля», — говорит Мэтт Бейли, выращивающий кукурузу и сою на востоке Небраски. По его словам, фосфорное удобрение 11-52-0, используемое во время посева и стоившее десять лет назад около $470 за тонну, сегодня обходится более чем в $900. «С чего вообще начинать при таких ценах? Как при этом планировать бюджет?» — задается он вопросом.

Резкое подорожание топлива и удобрений после того, как США в феврале начали военную операцию против Ирана, произошло в момент, когда американские фермеры и без того испытывали трудности после нескольких лет низких цен на зерно и снижения доходов.

Многие также считают себя жертвами торговых войн Трампа, которые, по их словам, нанесли удар по американскому сельскохозяйственному экспорту, особенно по поставкам сои в Китай.

«Это самый тяжелый финансовый спад в отрасли со времен 1980-х годов», — заявил президент Союза фермеров Небраски Джон Хансен.

Недавнее исследование Американской федерации фермерских бюро (AFBF) показало, что без государственной поддержки производители девяти основных сельскохозяйственных культур, включая кукурузу, потеряют в этом году $31 млрд, а в 2027 году — еще $32 млрд.

Экономист AFBF Фейт Парум заявила, что потери производителей кукурузы в этом году составят $131 с акра, а в 2027-м вырастут до $167. Для сои убытки оцениваются в $80 с акра в этом году и $138 в следующем. По ее словам, 2027 год станет уже шестым подряд годом отрицательной рентабельности для большинства основных пропашных культур в США.

Проблемы фермеров Среднего Запада показывают, что обеспокоенность стоимостью жизни, инфляционными последствиями войны с Ираном и негативным эффектом тарифной политики Трампа охватывает все более широкие слои американского общества — от рабочих семей в крупных городах до сельских сообществ в центральных штатах.

Недавний опрос Financial Times показал, что более 53% зарегистрированных избирателей считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Такой результат может стать серьезной проблемой для республиканцев, рассчитывающих сохранить контроль над Конгрессом.

«До промежуточных выборов остается 71 день, а у нас сейчас нет позитивного послания, которое мы могли бы предложить сельскохозяйственным регионам. И его не было с прошлогоднего “дня освобождения”», — заявил в понедельник сенатор-республиканец Том Тиллис.

Трамп пообещал поддерживать фермеров, заявив в июне: «Мы никогда вас не подведем». В том же месяце его администрация запросила пакет финансирования в размере $11 млрд для оказания экстренной помощи производителям основных и специализированных сельхозкультур. Однако представители аграрной отрасли считают эти меры недостаточными.

Некоторые попытки Трампа сдержать рост цен на продукты, напротив, вызвали раздражение в сельскохозяйственном секторе. На прошлой неделе он разгневал животноводов, объявив о 90-дневной отмене тарифов на импорт до 300 тыс. тонн говядины. Некоторые фермеры назвали это решение «предательством».

Однако многие аграрии считают, что именно война Трампа против Ирана оказала наиболее масштабное воздействие на их бизнес. Резкое сокращение судоходства через Ормузский пролив привело к росту цен на дизельное топливо и нарушило мировые поставки удобрений, которые и без того резко подорожали в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

«Война с Ираном создала для нас, фермеров, огромную неопределенность», — говорит Пэм Джонсон, которая занимается сельским хозяйством на севере Айовы и ранее возглавляла Национальную ассоциацию производителей кукурузы. «По прогнозам, фермеры вообще не будут получать прибыли в ближайшие два года».

По данным Управления энергетической информации США, средняя цена дизельного топлива, широко используемого в сельскохозяйственной технике, выросла по стране до $5,45 за галлон по сравнению с $3,81 до начала войны.

Профессор экономики сельского хозяйства Университета Небраски в Линкольне Брэд Люббен отмечает, что также выросли процентные платежи, расходы на рабочую силу и стоимость сельскохозяйственной техники.

«Если посмотреть на все составляющие производственного бюджета, то большинство из них за последние несколько лет существенно подорожали», — говорит он.

Проблемы фермеров дополнительно усугубили засуха, жара и сухая погода в американском кукурузном поясе.

Джон Диттрих, выращивающий кукурузу и сою неподалеку от Мидоу-Гроув в Небраске, говорит, что экстремальные погодные явления становятся все более серьезной проблемой.

«Наши засухи становятся сильнее, проливные дожди — интенсивнее, ветры — мощнее», — говорит он.

По его словам, риски для его бизнеса, связанные с погодой и ростом издержек, сейчас «выше, чем когда-либо за всю мою 44-летнюю карьеру».

«Издержки производства у нас очень высокие, а нестабильность и неопределенность буквально каждого фактора, влияющего как на объемы производства, так и на цены, которые мы получаем за нашу продукцию, беспрецедентны».

Погодные условия также способствуют росту цен на кукурузу: трейдеры снижают ожидания относительно урожая 2026 года. Фьючерсы на американскую кукурузу с поставкой в декабре уже подорожали в этом месяце на 10%, до $5,15 за бушель — самого высокого уровня с 2023 года.

Поскольку в последние дни дорожают также соя и пшеница, эксперты опасаются, что это может дополнительно разогнать инфляцию, которая и так остается выше целевого показателя Федеральной резервной системы США в 2%.

«Это определенно приведет к росту цен на продукты питания», — заявил глава исследовательской организации Food Institute Брайан Чой. По его словам, поскольку кукуруза с начала года подорожала почти на 20%, «в конечном итоге это неизбежно почувствует потребитель».

Небраска оказалась среди штатов, наиболее сильно пострадавших от засухи. С января по июль там выпало 11,86 дюйма осадков — примерно на 3,1 дюйма меньше нормы. Это сделало первые семь месяцев года 18-м самым засушливым таким периодом с начала наблюдений в 1895 году.

«У меня есть хорошие друзья в Сэндхиллс — огромном районе центральной и западной Небраски, — которые практически не видели дождя с прошлой осени», — говорит животновод Дел Фике из Плезант-Дейла.

Недавние осадки принесли некоторое облегчение, однако для многих фермеров они пришли слишком поздно.

«Большая часть ущерба урожаю уже нанесена», — заявил Хансен из Союза фермеров Небраски. «Это все равно что закрывать дверь конюшни после того, как лошадь уже убежала».

Бейли считает, что неблагоприятная погода, вероятно, скажется на его урожайности в этом году.