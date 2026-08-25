Подводя итоги государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, его, несомненно, можно назвать историческим. Причем это определение связано не только с подписанием Договора о вечной дружбе. За два дня была фактически заложена основа нового этапа отношений, в котором политическое союзничество подкрепляется экономическими интересами, крупными инвестициями, совместными производствами, транспортной связанностью и общей гуманитарной повесткой.

Нынешнее сближение стало результатом последовательного движения двух стран навстречу друг другу. В 2023 году был создан Высший межгосударственный совет, в августе 2024 года подписан Договор о союзнических отношениях, а теперь появился Договор о вечной дружбе. Таким образом, за сравнительно короткий период Баку и Ташкент создали полноценную институциональную систему союзнических отношений. Сам Шавкат Мирзиёев назвал нынешний государственный визит историческим событием.

Но политическое сближение не осталось только на бумаге. Одновременно быстро расширяется его экономическая основа.

В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг примерно $795 млн против $252 млн годом ранее. Теперь стороны поставили перед собой новую цель — довести взаимный товарооборот до $1 млрд к 2030 году.

Еще показательнее инвестиции. Созданная двумя странами Азербайджано-узбекская инвестиционная компания располагает капиталом в $500 млн. Азербайджанский бизнес активно расширяет присутствие на узбекском рынке. Только в 2025 году объем азербайджанских инвестиций в Узбекистан составил $173,7 млн, а накопленные вложения достигли $318,6 млн. Число предприятий с участием азербайджанского капитала за последние годы выросло в несколько раз.

Причем речь идет уже о качественно другом масштабе. Во время визита были открыты или запущены новые проекты в банковской сфере, производстве строительных материалов, энергетической инфраструктуре, жилищном строительстве, переработке полезных ископаемых и сельском хозяйстве. Одним из крупнейших стал выход Международного банка Азербайджана (ABB) на узбекский рынок через приобретение 51% акций местного Davr Bank. Инвестиции в сделку превышают $100 млн, а сам банк располагает активами около $1 млрд и обслуживает более 1,4 млн клиентов. Одновременно были запущены гипсовый завод Matanat-A, пять новых заправочных станций SOCAR, жилой комплекс Baku City, предприятие по переработке серебросодержащей руды и новые проекты в садоводстве. Масштаб и разнообразие этих проектов показывают, что азербайджанский капитал уже выходит далеко за рамки отдельных инвестиций и постепенно закрепляется в ключевых секторах экономики Узбекистана.

Отдельно стоит проект Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища. Заявленный масштаб этого проекта измеряется миллиардами долларов. А уже сам переход от сравнительно небольших торговых операций к проектам такого уровня показывает, насколько изменилось содержание экономических отношений.

Но, пожалуй, важнее всего то, что две страны постепенно начинают смотреть друг на друга не просто как на рынки сбыта.

Азербайджан получает в лице Узбекистана крупнейшего по населению партнера в Центральной Азии, большой растущий рынок и страну с серьезной промышленной базой. Узбекистан получает не только азербайджанский капитал, но и доступ к инфраструктурным возможностям Азербайджана на Каспии и далее к Южному Кавказу, Турции и Европе.

Именно поэтому одним из центральных направлений сотрудничества становится транспорт. В 2025 году объем транзитных грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном достиг 1,4 млн тонн, а в первом полугодии 2026 года составил 675 тыс. тонн, увеличившись еще на 12,2 процента. Теперь стороны обсуждают создание совместного флота на Каспии, строительство в Азербайджане парома для Узбекистана и формирование отдельного транспортного маршрута с единым оператором.

Тем самым постепенно складывается взаимодополняющая модель, согласно которой Узбекистан обладает крупным рынком, развитой промышленной базой и растущими грузопотоками из Центральной Азии, а Азербайджан — капиталом, энергетическими и финансовыми возможностями, каспийской инфраструктурой и выходом на западные рынки.

Особое значение этому сближению придает то, что оно происходит на фоне заметного роста роли обеих стран на региональной и международной арене.

Узбекистан с населением почти 40 млн человек становится одним из центральных политических и экономических центров Центральной Азии. Масштаб внутреннего рынка, промышленный потенциал, географическое положение и активная внешняя политика Ташкента объективно усиливают его значение далеко за пределами региона.

Одновременно существенно изменилась и региональная роль Азербайджана. Баку превратился в важнейшее звено энергетических и транспортных коммуникаций между Каспием и Европой, укрепил позиции на Южном Кавказе и все активнее участвует в процессах, выходящих за рамки собственного региона.

На этом фоне азербайджано-узбекское сближение приобретает уже не только двустороннее значение. Оно становится одним из элементов формирующейся прямой связки между Центральной Азией и Южным Кавказом.

При этом отношения не ограничиваются экономическим расчетом. Их прочной основой остается гуманитарная близость. Открытие нового кампуса Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами Гянджеви, создание парков «Азербайджан» в Ташкенте и «Узбекистан» в Баку, обращение к наследию Низами и Улугбека, посещение Бухары и Центра исламской цивилизации показывают стремление двух государств придать политическому союзу более глубокую историческую и культурную основу.

Во многом такая динамика стала возможной благодаря личным близким отношениям между Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиёевым. Именно регулярный диалог двух президентов стал главным политическим двигателем сближения. Однако сегодня особенно важно другое. Личное доверие лидеров постепенно превращается в систему институтов, соглашений, инвестиций и совместных интересов, способную обеспечить устойчивость отношений на долгие годы.

Нет никаких сомнений, что государственный визит Ильхама Алиева в Узбекистан станет одной из важных вех в современной истории отношений двух стран. И чем сильнее будут становиться Азербайджан и Узбекистан, тем больший вес будет приобретать созданный ими союз.