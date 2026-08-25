Правоохранительные органы Германии после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили третий БПЛА. Об этом сообщает Die Welt.

По данным издания, на месте происшествия также нашли около 50 граммов высоковзрывчатого гексогена, который не детонировал. Причины этого выясняют эксперты.

Следствие склоняется к тому, что атака была совершена несколькими беспилотниками одновременно. Первый дрон нашли на территории аэропорта, второй, вероятно, столкнулся с грузовым самолетом DHL. Его обломки пока не найдены.