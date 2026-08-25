Гражданин Азербайджана Турал Алиев, проживающий в России, заявил, что, несмотря на приказ об увольнении с военной службы и продолжающееся разбирательство по делу о самовольном оставлении части, его принудительно направили в зону боевых действий в составе штурмового подразделения «Шторм V». Он заявил, что командование фальсифицировало документы, незаконно удерживало его в СИЗО и угрожало «обнулением».

Речь идет об Алиеве Турале Хагигат оглы, 20 октября 1994 года рождения. Ранее он неоднократно публично заявлял о нарушениях со стороны военного командования и утверждал, что его незаконно объявили находящимся в СОЧ — самовольном оставлении части, хотя к тому моменту уже существовал официальный приказ о его увольнении с военной службы.

По словам Алиева, контракт на прохождение службы он подписал в 2023 году и впоследствии неоднократно участвовал в штурмовых действиях. Теперь, как утверждает мужчина, его против воли направили на передовую в составе штурмового отряда «Шторм V».

Алиев заявляет, что его паспорт просрочен, а военного билета у него нет. При этом, по его версии, ему выдали справку о замене военного билета, хотя самого документа у него никогда не было. Алиев считает эту справку поддельной и утверждает, что именно на основании подобных документов его отправили в зону боевых действий.

Военнослужащий также обвиняет командование в систематических нарушениях, фальсификации документов и незаконном содержании под стражей.

По словам Алиева, 2 мая 2026 года ему прямо сообщили о намерении его «обнулить» из-за имеющейся у него компрометирующей информации и публичной огласки происходящего.

«Хотите меня обнулить? Имейте в виду: я всех ваших псов с собой заберу на тот свет. Мне терять нечего уже», — заявил Алиев.

Он утверждает, что на протяжении длительного времени прокурор оказывал давление на руководство воинской части, требуя либо отправить его на передовую, либо вновь заключить в СИЗО. По словам Алиева, это происходило несмотря на наличие приказа министра обороны о его увольнении и решение суда о приостановлении уголовного дела, связанного с обвинением в СОЧ.

Алиев также сообщил, что по его делу состоялось около 40 судебных заседаний. По его утверждению, представленные им доказательства и заявления о нарушении его прав игнорировались, а отдельные документы фальсифицировались.

К разбирательству, по словам мужчины, пытались подключиться и его родители. Они обращались к куратору ФСБ, в Следственный комитет России, Генеральную прокуратуру и Администрацию президента РФ.

Как утверждает Алиев, семье обещали провести проверку обстоятельств дела и не направлять его на передовую до завершения разбирательства. Однако эти обещания, по его словам, выполнены не были.

Теперь Алиев публично обращается к Следственному комитету, Генеральной прокуратуре, Министерству обороны и президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию. Он требует проверить действия должностных лиц, прекратить «беспредел» и окончательно решить вопрос с его увольнением.

По версии Алиева, в настоящее время его, несмотря на ранее принятое решение об увольнении, по фиктивным документам принудительно отправили в зону боевых действий.