Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Киева и посреднические усилия Анкары.

«Твёрдая приверженность Турции суверенитету и территориальной целостности Украины лежит в основе беспрецедентно крепких отношений между нашими странами», — написал Зеленский в соцсети X.

Украинский лидер также отметил личное участие Эрдогана и роль Турции в возвращении украинцев из российского плена. По словам Зеленского, Анкара продолжает прилагать усилия для продвижения мирного процесса.