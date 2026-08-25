Американский предприниматель Илон Маск предупредил о риске исчезновения человечества из-за снижения рождаемости.

«Человечество исчезает», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Так он отреагировал на публикацию пользователя X Freeze о снижении рождаемости в Сингапуре. Автор поста сообщил, что суммарный коэффициент рождаемости в стране в 2025 году снизился до рекордных 0,87.

В публикации также рассказывалось о мерах Сингапура по стимулированию рождаемости. Власти страны предоставляют семьям финансовую поддержку, расширяют отпуск по уходу за детьми, увеличивают возможности для получения жилья и субсидируют услуги по уходу за детьми.