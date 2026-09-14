Танкеры с нефтью проходят Ормузский пролив в ночное время под защитой кораблей ВМС США, заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив осуществляется в ночное время под эскортом ВМС США», – сказал он, отвечая на вопрос телеканала Al Jazeera.

Райт отметил, что «американские данные о числе судов, пересекающих Ормузский пролив, являются точными, так как основаны на фактическом движении судов, а не на оценочных суждениях».

По утверждению американского министра, Соединенные Штаты «лишили Иран рычага давления, который он пытался использовать, взяв в заложники мировое судоходство».