Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что в сентябре отправится в США вместе с другими европейскими лидерами, чтобы постараться усилить защиту Украины.

Об этом он заявил в интервью для Bloomberg.

По словам чиновника, они поедут в США для того, чтобы убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине доступ к части запасов ракет-перехватчиков Patriot в преддверии зимы.

«Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре. Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, я уеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель», — сказал Бернем.