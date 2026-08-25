Обыски проходят в магазинах и офисе ювелирного бренда Pregomesh, который принадлежит невестке Роберта Кочаряна — известной певице Сирушо.

10:00 Старший сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян также доставлен в Антикоррупционный комитет Армении, сообщил армянским СМИ руководитель офиса второго президента Баграт Микоян.

Как отметили в Антикоррупционном комитете Армении, второй президент Армении Роберт Кочарян и его сын Седрак Кочарян задержаны.

09:45 Сотрудники Антикоррупционного комитета Армении в настоящее время проводят следственные действия в принадлежащем семье Кочарянов Orange Premium Fitness Club, а также в салоне Toyota, пишут армянские СМИ.

08:48 Второго президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет, другие подробности пока неизвестны, сообщила Анна Григорян.

Кроме того, правоохранители в масках с утра прибыли в дом депутата от блока «Армения» Левона Кочаряна.

Об этом сообщил депутат от той же фракции Месроп Манукян.

На кадрах, выложенным депутатом, видно, что следственные действия проводит Служба национальной безопасности. Они стоят у дверей квартиры и никого внутрь не впускают. Предположительно внутри проводится обыск.

Накануне между Кочаряном и премьером Николом Пашиняном состоялась словесная перепалка в парламенте.

Кочарян назвал Пашиняна «подлецом и предателем», а армянский премьер пообещал отобрать все имущество депутата и заявил, что тот не сможет передать его детям и внукам.