В преддверии государственного визита в Узбекистан Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал развернутое интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА), в котором обозначил ключевые направления азербайджано-узбекского союзничества и дальнейшего сближения Баку со странами Центральной Азии.

Глава государства подробно остановился на политическом диалоге с Ташкентом, стремительном росте товарооборота и взаимных инвестиций, совместных энергетических и транспортных проектах, а также культурно-гуманитарных связях. Отдельное внимание Ильхам Алиев уделил перспективам Срединного коридора и TRIPP, сотрудничеству в рамках Организации тюркских государств и превращению прежнего формата «С5» в «С6» после полноправного подключения Азербайджана к консультативным встречам лидеров Центральной Азии:

– Уважаемый господин Президент, азербайджано-узбекские отношения в последние годы динамично развивались и достигли высочайшего уровня – союзничества. Как Вы оцениваете нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в преддверии Вашего ожидаемого в ближайшее время государственного визита в эту страну?

– Отношения между двумя братскими странами – Азербайджаном и Узбекистаном – опираются на общую историю, культуру, язык и духовные ценности, а также на единство, солидарность и глубокую взаимную симпатию наших народов, передающуюся из века в век, от поколения к поколению. Межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, в последние годы вступили в этап беспрецедентного развития, поднялись на высшую ступень – уровень союзничества и обрели совершенно новое содержание.

Искренняя дружба, взаимное уважение и доверие, существующие между Президентом Республики Узбекистан, моим дорогим братом, уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым и мной, играют особую роль в укреплении азербайджано-узбекского братства, доведении межгосударственных связей до нынешнего уровня и развитии нашего союзничества. Неустанная и решительная деятельность Президента Мирзиёева во имя братства, единства и союзничества наших стран снискала ему глубокое уважение и симпатию в Азербайджане.

Как я уже отметил, политический диалог между нашими государствами находится на очень высоком уровне. Безусловно, регулярные взаимные визиты на высшем уровне – за последние 5 лет было осуществлено 15 – и наши тесные контакты создают благоприятные условия для динамичного развития и укрепления этих связей.

За последние пять лет это мой третий государственный визит и седьмой в общей сложности в братскую страну. Я всегда испытываю огромное удовлетворение от посещения прекрасного и неповторимого Узбекистана, и каждый визит имеет для меня особое значение. Традиционно эти визиты проходят в атмосфере исключительного гостеприимства, братства, искренности и взаимопонимания. То, что особенно радует меня при посещении братского Узбекистана, – это стремительное развитие страны во всех сферах в последние годы. Строительство современных городов, диверсификация экономики, реализация масштабных инфраструктурных проектов, внимание, уделяемое сферам науки, образования, культуры и спорта, наглядно демонстрируют высокие темпы роста страны.

Широкомасштабная деятельность, последовательно реализуемая под мудрым руководством лидера Узбекистана, моего дорогого брата, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева в целях комплексного развития и процветания страны, а также неуклонное укрепление ее международного авторитета и значимые успехи во всех ключевых отраслях вызывают искреннее уважение и глубокое удовлетворение. Все это является результатом продуманной политики, стратегического видения и любви к Родине со стороны Президента, а также эффективного государственного управления.

В августе 2024 года состоялся мой государственный визит в Узбекистан, а в июле 2025 года Президент Узбекистана совершил государственный визит в Азербайджан. Многочисленные документы, подписанные в рамках двусторонних визитов, в частности «Декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства» и «Договор о союзнических отношениях», официально закрепили естественное союзничество между двумя нашими независимыми, сильными, суверенными государствами. Они еще больше укрепили правовые и политические основы связей между нашими странами и открыли новые возможности для будущего развития нашего сотрудничества.

Вместе с тем Высший межгосударственный совет, учрежденный в августе 2023 года, стал важным институциональным механизмом углубления стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Данная платформа служит определению долгосрочных приоритетов сотрудничества между нашими государствами, продвижению новых инициатив и эффективной координации взаимодействия в различных сферах. Два уже состоявшихся заседания Совета — в Ташкенте и Баку — демонстрируют высокие темпы развития азербайджано-узбекских отношений, преемственность политического диалога и решимость наших государств к совместной деятельности, рассчитанной на перспективу.

Сегодня наши политические отношения еще больше обогащаются широкомасштабными мероприятиями сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, промышленности, транспорта, логистики, энергетики, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и в гуманитарной области. Реализуемые проекты не только объединяют экономический потенциал наших стран, но и еще больше укрепляют узы дружбы и братства между нашими народами.

Уверен, что предстоящий визит также будет иметь важное значение с точки зрения дальнейшего расширения всестороннего сотрудничества между нашими странами, реализации новых совместных инициатив и укрепления наших союзнических отношений.

– Одним из важных направлений азербайджано-узбекских отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Что Вы можете сказать о достигнутых успехах в этой сфере?

– Наше торгово-экономическое сотрудничество в последние годы демонстрирует стремительную динамику развития. В 2025 году объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном увеличился более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 795 миллионов долларов США. Это прекрасный показатель. Кроме того, в январе–мае 2026 года товарооборот вырос на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 144 миллиона долларов США.

Азербайджано-узбекская инвестиционная компания, учрежденная три года назад с общим капиталом в 500 миллионов долларов США, стала важной платформой для развития инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Компания вносит значительный вклад в финансирование и реализацию перспективных проектов в различных секторах экономики как в Азербайджане, так и в Узбекистане.

Кроме того, Межправительственная комиссия играет важную роль в развитии связей в экономической, торговой, инвестиционной и других сферах. На сегодняшний день проведено 15 заседаний комиссии. В ходе недавнего последнего заседания в Ташкенте подробно обсуждались текущее состояние азербайджано-узбекского торгово-экономического сотрудничества, достигнутые результаты и направления будущего развития.

Также активно развивается наше сотрудничество в энергетической сфере. Совместное предприятие Neftegaztexnologiya, созданное на базе узбекистанского института OZLITINEFTGAZ и SOCAR NIPI Nefteqaz, успешно работает в нефтегазовой отрасли с 2016 года. Кроме того, созданное в 2024 году совместное предприятие SOCAR и АО «Узбекнефтегаз» – Turan Energy AFEZCO – осуществляет экспорт в Узбекистан полиэтилена высокого давления производства ПО «Азерихимия».

Продолжается наше сотрудничество и в сфере зеленой энергии. В 2025 году соответствующими энергетическими ведомствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в Баку было учреждено ООО «Союз зеленого коридора» (Yaşıl Dəhliz Birliyi). Это совместное предприятие создано для координации реализации проекта коридора зеленой энергии Азербайджан–Центральная Азия, экспорта возобновляемой энергии и возможностей ее передачи по дну Каспийского моря.

Наблюдается рост транзитных перевозок между двумя странами. В 2025 году их объем увеличился на 6,7% и составил 1,4 миллиона тонн. За январь–июнь текущего года также зафиксирован рост на 12,2%, и этот показатель составил 675 тысяч тонн.

Ряд совместных проектов, реализуемых с узбекской стороной, вносит важный вклад в дальнейшее расширение экономического сотрудничества и создание новых возможностей развития между нашими странами. В этом направлении можно особо отметить закладку гранатового сада под названием «Сад дружбы» на площади 100 гектаров в освобожденном от оккупации Физулинском районе, а также сотрудничество в сфере производства автомобилей марок Chevrolet и Isuzu. Для справки могу сообщить, что по состоянию на 13 июля 2026 года в общей сложности было произведено 10 720 автомобилей марки Chevrolet и 275 автобусов марки Isuzu.

В настоящее время в нашей стране зарегистрировано более 130 коммерческих организаций с узбекскими инвестициями, которые успешно работают в различных направлениях экономики – промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и сфере услуг. Деятельность узбекских компаний в Азербайджане является показателем взаимного доверия, благоприятного инвестиционного климата и прочного экономического партнерства, сформировавшегося между нашими странами.

Экономические возможности Азербайджана и Узбекистана дополняют друг друга, и это открывает широкие горизонты для создания новых форматов сотрудничества. Мы поддерживаем более активное участие азербайджанских компаний в Узбекистане и узбекских компаний в Азербайджане, а также увеличение числа совместных производственных и инвестиционных проектов.

Азербайджан также реализует инвестиционные проекты в Узбекистане. В связи с этим можно отметить проект строящегося компанией PASHAHolding в Ташкенте гостинично-жилого комплекса под брендом The Ritz-Carlton, а также проект крупного туристического и жилого комплекса Sea Breeze Uzbekistan в Ташкентской области.

Уверен, что наше экономическое партнерство, основанное на взаимной выгоде, будет успешно развиваться и впредь, обогащаться новыми инициативами и служить благосостоянию наших народов как одна из важных опор азербайджано-узбекских союзнических отношений.

– Какую роль, на Ваш взгляд, играет культурная дипломатия в укреплении азербайджано-узбекских межгосударственных связей?

— Культурно-гуманитарное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном является одним из неотъемлемых и важных направлений отношений, опирающихся на общие корни, языковую и культурную близость, а также на духовные ценности, формировавшиеся на протяжении веков. Сотрудничество, осуществляемое в этой сфере, вносит значительный вклад в укрепление взаимопонимания, доверия, дружбы и братских уз между нашими народами, обогащая гуманитарные связи новым содержанием.

Благодаря взаимному стремлению наших народов и совместной поддержке наших государств культурно-гуманитарные связи в последние годы успешно развиваются. Совместно проводимые дни культуры, фестивали искусств, научные конференции, издание литературы и образовательные программы играют особую роль в укреплении культурно-гуманитарной повестки между двумя странами.

В 2023 и 2025 годах в Азербайджане прошли Дни культуры Узбекистана, в 2024 году в Узбекистане состоялись Дни культуры Азербайджана, и в том же году в городе Хива прошли «Дни Шуши». Представительная делегация из Узбекистана приняла участие в проходившей в Баку Неделе тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

Мы гордимся, что одно из старейших и наиболее престижных высших учебных заведений братской страны — Национальный педагогический университет Узбекистана носит имя великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Парк «Узбекистан» площадью 5 гектаров, фундамент которого мы с моим дорогим братом Президентом Шавкатом Миромоновичем заложили в прошлом году в центре Баку, станет очередным символом нашего братства.

Важное значение в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами также имеют инициативы и проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева.

Сотрудничество в сфере образования выступает в качестве одного из ведущих направлений культурно-гуманитарного партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном. В 2025/2026 учебном году в Азербайджане обучались 67 граждан Узбекистана, а в Узбекистане — 176 граждан Азербайджана.

Построенная по инициативе Узбекистана и функционирующая в городе Физули средняя школа имени Мирзы Улугбека является одним из ярчайших примеров сотрудничества в сфере образования и еще одним проявлением братских отношений между нашими странами. Мы выражаем искреннюю благодарность всему народу Узбекистана и лично Президенту Шавкату Мирзиёеву за эту благородную инициативу, а также за поддержку, оказываемую в восстановительных и созидательных работах на наших освобожденных от оккупации территориях.

Кроме того, важными результатами ознаменовалось сотрудничество в сфере медиа. 23–25 сентября 2024 года в Ташкенте прошел 1-й Узбекско-азербайджанский медиафорум, а 29 сентября 2025 года в Баку состоялся 2-й Азербайджано-узбекский медиафорум. В 2023 году в Физули состоялся I Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Узбекистана, а в 2024 году в Ташкенте — II Форум сотрудничества НПО Узбекистана и Азербайджана. В качестве практического результата этих форумов в 2026 году две братские страны впервые совместно объявили грантовый конкурс для НПО. По результатам этого конкурса проекты-победители из Азербайджана будут реализованы в Узбекистане, а проекты-победители из Узбекистана — в Азербайджане.

Наблюдается рост туристических поездок из Узбекистана в Азербайджан. Нашу страну в 2024 году посетили 46 000 граждан Узбекистана, в 2025 году – 62 000, а в период с января по август 2026 года – 44 000 человек.

Можно особо отметить успешное развитие межрегионального сотрудничества. Побратимские и партнерские отношения установлены между городами Баку–Ташкент, Исмаиллы–Риштан, Шуша–Хива, Лянкяран–Бухара, Шеки–Коканд, Билясувар–Термез, Мингячевир–Наманган, Физули–Гулистан, Губа–Джизак и Бейлаган–Шахрисабз. В скором времени намечается установление побратимских отношений между Нахчываном и Ургенчем. Сегодня инициативы побратимства между Азербайджаном и Узбекистаном имеют особое значение и представляют собой одну из важных платформ сотрудничества, которая еще больше сближает наши народы, сохраняет общие исторические, культурные и духовные ценности, а также укрепляет дружбу и взаимное доверие между будущими поколениями.

Таким образом, культурно-гуманитарное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном является не только важным направлением двусторонних отношений, но и устремленным в будущее стратегическим гуманитарным мостом, который сохраняет наши общие ценности, богатое культурное наследие и узы братства между нашими народами.

– Уважаемый господин Президент, Азербайджан и Узбекистан эффективно взаимодействуют на международных площадках. Как Вы оцениваете это взаимодействие в рамках Организации тюркских государств и что Вы можете сказать о перспективах развития сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии?

– Совместная деятельность наших стран по решению важных вопросов как в двустороннем, так и в многостороннем форматах заслуживает высокой оценки. Чувство гордости вызывает тот факт, что две братские страны — Азербайджан и Узбекистан — всегда поддерживают друг друга во всех вопросах.

Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках Организации тюркских государств имеет особое значение. В прошлом году в Габале состоялся 12-й саммит Совета глав государств ОТГ, в ходе которого были обсуждены ключевые вопросы сотрудничества в рамках организации, подписаны декларации с целью укрепления ОТГ, обеспечения более тесного единства в тюркском мире, повышения его политической, экономической и военной мощи, а также превращения его в центр влияния и силы на глобальной арене.

Азербайджан и Узбекистан воспринимают ОТГ не только как платформу межгосударственного сотрудничества, но и как важное объединение, несущее в будущее нашу общую историю, культуру и духовные ценности.

Вклад Азербайджана и Узбекистана в развитие политического диалога, экономических связей, транспортно-логистических возможностей, сотрудничества в сфере образования, науки и культурно-гуманитарной области в рамках ОТГ служит дальнейшему углублению интеграции между тюркскими государствами.

Большие перспективы обещает наше сотрудничество, в частности, в транспортно-логистической сфере. Расположение Азербайджана на Южном Кавказе, а Узбекистана – в Центральной Азии делает наши страны естественными партнерами на важных стратегических маршрутах, соединяющих Восток и Запад. В этой связи интеграция важного железнодорожного проекта — Китай–Кыргызстан–Узбекистан со Срединным коридором (Middle Corridor) и TRIPP создаст новые экономические и транзитные возможности для всего региона.

Инициативы, реализуемые Азербайджаном и Узбекистаном по защите и пропаганде общего тюркского наследия, имеют неоценимое значение с точки зрения передачи будущим поколениям великого духовного достояния.

Наши страны также придают огромное значение сотрудничеству в рамках других тюркских организаций. Важным и вызывающим глубокое удовлетворение событием стало присоединение Узбекистана в мае 2025 года в качестве полноправного члена к Фонду тюркской культуры и наследия. Вступление Узбекистана в данный Фонд, учитывая богатое историческое наследие страны, ее древние традиции государственности и самобытные культурные ценности, позволит значительно расширить возможности сотрудничества в сфере сохранения и продвижения общего наследия тюркского мира.

Таким образом, активное сотрудничество наших стран в рамках ОТГ, а также других тюркских организаций продолжит вносить свой вклад в более тесную интеграцию тюркского мира и укрепление его единой позиции на международной арене.

Что касается отношений Азербайджана со странами Центральной Азии, то нужно отметить, что в последние годы эти связи динамично развивались на основе принципов союзничества, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Такие важные факторы, как историко-культурная близость и общие духовные ценности, составляют прочный фундамент существующих связей между Азербайджаном и государствами Центральной Азии.

Азербайджан придает особое значение расширению политического диалога, углублению экономических связей, увеличению транспортно-коммуникационных возможностей, а также развитию сотрудничества в энергетической и гуманитарной сферах со странами Центральной Азии. С этой точки зрения Консультативные встречи глав государств Центральной Азии являются одной из авторитетных платформ, имеющих важное значение для продвижения регионального сотрудничества, координации взаимодействия и обсуждения совместных инициатив.

В ноябре прошлого года именно в Ташкенте под председательством Узбекистана на 7-й Консультативной встрече было принято решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативных встречах глав государств Центральной Азии. Я еще раз выражаю искреннюю благодарность Президенту Республики Узбекистан, а также главам других государств Центральной Азии за поддержку, оказанную в этом процессе.

В результате активного подключения Азербайджана к этому процессу формат сотрудничества, ранее именовавшийся как «С5», фактически превратился в формат «С6», а региональный диалог и стратегическое партнерство обрели новые содержание и масштаб.

Полноправное участие Азербайджана в данном формате демонстрирует стратегическое значение, которое наша страна придает отношениям с Центральной Азией. Дискуссии, проводимые в рамках Консультативных встреч, позволяют еще больше укрепить взаимное доверие между странами региона, определить новые направления сотрудничества и реализовать важные инициативы для регионального развития.

Участие Азербайджана в этом формате также является показателем вклада нашей страны в укрепление межрегионального сотрудничества. Механизмы диалога и сотрудничества, созданные в рамках данной платформы, служат не только развитию межгосударственных отношений, но и обеспечению мира, стабильности и устойчивого прогресса на всем евразийском пространстве.

Таким образом, формирующееся всестороннее сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии является примером стратегического партнерства, построенного на взаимном уважении, доверии и общих интересах.

Азербайджан и Узбекистан также эффективно сотрудничают в рамках практически всех международных организаций и многосторонних платформ, членами и участниками которых они являются, в особенности ООН, ОИС, ОТГ, ОЭС, СВМДА, Движения неприсоединения.

– Уважаемый господин Президент, благодарю Вас за интересное и содержательное интервью. В преддверии Вашего государственного визита в Узбекистан что бы Вы хотели пожелать братскому народу?

– Пользуясь этой прекрасной возможностью, хотел бы искренне поздравить братский народ Узбекистана с грядущей 35-й годовщиной государственной независимости страны и передать свое глубокое уважение и наилучшие пожелания мира, благополучия, процветания и новых достижений.