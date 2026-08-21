Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон высмеяла Южную Корею, назвав ее марионеткой США, после того как президент Дональд Трамп в одностороннем порядке ограничил совместные военные учения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление, опубликованное северокорейскими государственными СМИ.

«Трамп внезапно отдал приказ сократить масштабы учений. Это поставило Сеул в затруднительное положение, вынудив его отменить «военные игры», которые ему очень нравились», — говорится в заявлении Ким Ё Чжон.

Она также отметила, что Южная Корея «не может высказать ни единого слова протеста против ухода американских солдат». «Это неизбежная участь марионеточной армии», — добавила представительница Пхеньяна.

Совместные учения Ulchi Freedom Shield завершились 21 августа, на шесть дней раньше запланированного срока. Ранее Трамп распорядился «существенно сократить» маневры, сославшись на хорошие отношения с Ким Чен Ыном, а также на отказ Сеула поддержать его политику в отношении Ирана.