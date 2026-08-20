Министерство национальной обороны Турции выступило с заявлением в связи с ударом Израиля по авиабазе Абу-аль-Духур в Сирии.

В министерстве заявили, что ни до израильской атаки, ни во время нее на авиабазе не находились турецкие военнослужащие.

«Нападение Израиля на авиабазу Абу-аль-Духур — это акт, направленный на подрыв стабильности, безопасности, единства и целостности Сирии, а также ее инфраструктуры. Мы при каждом удобном случае подчеркиваем, что нападения, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Сирии, неприемлемы. Мы заявляем, что до или во время нападения Израиля на авиабазу Абу-Зухур на базе не было турецкой военной делегации. Для мира и стабильности как в Сирии, так и в регионе крайне важно, чтобы Израиль прекратил подобные безрассудные нападения и выполнил требования международного права», — заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.