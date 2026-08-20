Армия США начала расформирование батальона ударных беспилотников, созданного в Европе для изучения опыта боевых действий в Украине. Об этом 19 августа сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американского военного чиновника.

Решение о создании «батальона тактических беспилотных систем» приняли в ноябре прошлого года. В январе на базе 173-й воздушно-десантной бригады сформировали подразделение численностью около 600 военнослужащих.

Американские специалисты сотрудничали с украинскими военными, посещали Киев и работали с ними на полигонах НАТО.

Теперь подразделение расформировывают в рамках стратегии «возвращения к истокам» и пересмотра структуры сухопутных войск США.