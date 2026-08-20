Беспилотник, происхождение которого не уточняется, упал в уезде Тулча ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

«В 03:21 в национальное воздушное пространство, примерно в 13 километрах от города Галац, проник БПЛА, — говорится в сообщении. — В 03:24 экипаж вертолета IAR-330 SOCAT доложил, что цель упала примерно в 4 километрах к северо-востоку от населенного пункта Гринду (уезд Тулча), в ненаселенном районе. За падением беспилотника последовало возгорание, которое прекратилось само собой. О жертвах или материальном ущербе не сообщается».

Военное ведомство информирует, что радары Минобороны зарегистрировали в 02:23 группу БПЛА вблизи границы с Украиной, для наблюдения за ситуацией в воздух были подняты два самолета F-18 испанских воздушно-космических сил, а также вертолет IAR-330 SOCAT румынских ВВС.