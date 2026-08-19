Блогер Лала Мамедова, известная в социальных сетях под псевдонимом By Ella, задержана в аэропорту и доставлена в суд.

Как пишут местные СМИ, в отношении нее выдвинуто обвинение по статье 206.2 Уголовного кодекса Азербайджана — контрабанда наркотических средств с перемещением через таможенную границу в обход таможенного контроля либо с сокрытием от него.

На заседании Сабаильского районного суда в отношении Лалы Мамедовой избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Отмечается, что в случае доказанности обвинения блогеру может грозить от трех до семи лет лишения свободы.