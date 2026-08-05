Йеменские хуситы заявили о нанесении удара баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в северной части Красного моря у побережья города Янбу.

По словам военного представителя хуситов, ракеты достигли цели.

Хуситы также сообщили, что с начала объявленной ими морской блокады 22 июля танкер Wafa стал уже восьмым саудовским нефтяным судном, подвергшимся атаке. По их данным, еще 29 нефтяных танкеров были вынуждены изменить маршрут и вернуться из акваторий Красного и Аравийского морей из-за угрозы ударов.