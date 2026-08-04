5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 22-25, днем ​​- 31-36° тепла.

Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем ​​- 40-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем ​​- 34-39° тепла, в горах ночью — 15-20, днем ​​- 25-30° тепла.