5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 22-25, днем - 31-36° тепла.
Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 40-50%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 21-26, днем - 34-39° тепла, в горах ночью — 15-20, днем - 25-30° тепла.