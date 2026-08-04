Метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать с начала следующей недели и до 24 августа. Об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

По данным специалистов, пик активности одного из самых известных метеорных потоков года ожидается 13 августа в 06:00 по бакинскому времени.

Персеиды возникают, когда Земля проходит через шлейф пыли и мелких каменных частиц, оставленных кометой 109P/Свифта–Таттла. При входе этих частиц в атмосферу они сгорают, создавая яркие световые следы, известные как «падающие звезды».

Свое название поток получил благодаря тому, что его радиант — точка, из которой визуально вылетают метеоры, — находится в созвездии Персея. В Баку радиант будет виден на протяжении всей ночи, а максимальной высоты достигнет ближе к рассвету.

Для лучшего наблюдения астрономы рекомендуют выбрать место вдали от городского освещения с открытым горизонтом. При ясной погоде в ночь с 12 на 13 августа, особенно в предрассветные часы, можно будет увидеть десятки, а при идеальных условиях — более сотни метеоров в час.