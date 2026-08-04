Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил уверенность, что Зангезурский коридор будет открыт в ближайшей перспективе.

Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу CNN TÜRK.

По словам Гаджиева, Азербайджан практически завершил выполнение своей части проекта. Он отметил, что Турция продолжает строительство новой железнодорожной линии из Карса, а Армения совместно с США взяла на себя обязательство построить 42-километровый участок.

«Азербайджан практически завершил свою часть работ. Турция строит новую железнодорожную линию из Карса, а Армения совместно с США обязалась построить 42-километровый участок. Если все будет реализовано, уже в ближайшее время станет возможным свободное сообщение между Стамбулом и Баку», — заявил Гаджиев.