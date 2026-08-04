В январе-июне 2026 года иностранцы и лица без гражданства, посетившие Азербайджан, потратили в стране в общей сложности 1 млрд 217 млн 939,5 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную статистику, это на 21%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре расходов наибольшую долю занимали транспортные услуги. Так, туристы за 6 месяцев потратили на транспорт 554 млн. 424,9 тыс. манатов, что в годовом сравнении на 22% меньше.

В отчетном периоде расходы на услуги размещения сократились на 30,2% и составили 222 млн 117,9 тыс. манатов.

Туристы потратили на питание 225 млн 961,6 тыс. манатов (- 19,5%).

Наряду с этим расходы в сфере культуры также сократились на 21,3% и составили 7 млн 126 тыс. манатов.

В январе-июне на приобретение туристического пакета было потрачено 570,9 тыс. манатов (- 18,2%).

Расходы на аренду транспортных средств составили 1 млн 899,3 тыс. манатов (- 0,2%), на спортивные и развлекательные услуги — 9 млн 244,6 тыс. манатов (+ 3,4 %), на приобретение товаров и подарков — 149 млн 233,3 тыс. манатов (- 1,7%), на другие направления — 47 млн. 361 тыс. манатов (- 15,9%).

Что касается распределения по странам, больше всего потратили туристы из России. Их расходы за год сократились на 9,5% и составили 381 млн 852,4 тыс. манатов.

Расходы туристов из Турции составили 151 млн. 788,9 тыс. манатов, что в годовом сравнении на 8% меньше. Расходы прибывших из Казахстана выросли на 5,4% и достигли 66 млн. 106,9 тыс. манатов.

В первом полугодии текущего года Азербайджан посетили 1 млн. 92,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из числа прибывших 28,1% составили граждане России, 21% — Турции, 8,2% — Ирана, 4,9% — Грузии, 4,6% — Казахстана, 3,2% — Узбекистана, 2,9% — Пакистана, 2,8% — Индии, 2,6% — Израиля, 2,4% — Китая, 1,8% — Саудовской Аравии, 1,6% — Украины, 1,3% — Туркменистана, по 1,1% — Германии и Великобритании, 12,4. % — граждане других стран и лица без гражданства; 68,7. % составили мужчины, 31,3% — женщины.

За последний год число прибывших из стран — членов Европейского союза выросло на 9,3% и составило 54,4 тыс. человек, из стран СНГ — выросло на 1,8% и составило 430,4 тыс. человек, из стран Персидского залива — сократилось на 31,4% и составило 127,7 тыс. человек, из других стран — сократилось на 14,1% и составило 480,1 тыс. человек.

71,1% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным, 27,5 % — железнодорожным и автомобильным, 1,4 % — морским транспортом.