1 августа в Азербайджане отмечается День азербайджанского алфавита и языка.

Эта дата была учреждена указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 9 августа 2001 года.

Именно в августе 2001 года в стране был полностью завершен переход на азербайджанский алфавит на основе латинской графики, а использование нового алфавита стало важным событием в общественно-политической жизни независимого Азербайджана и истории национальной письменной культуры.

В 1977 году, когда утверждалась новая Конституция СССР, общенациональный лидер Гейдар Алиев занял принципиальную позицию, не согласившись с тем, что в нее не была включена статья о государственном языке. По его инициативе на седьмой сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР девятого созыва, состоявшейся 2 апреля 1978 года, в проект Конституции была внесена поправка в статью 73, закрепившая статус азербайджанского языка как государственного языка республики.

18 июля 2001 года Гейдар Алиев подписал указ «О совершенствовании применения государственного языка», а 9 августа того же года — указ «Об учреждении Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка». Позднее, 2 января 2003 года, вступил в силу Закон Азербайджанской Республики «О государственном языке в Азербайджанской Республике», определивший основные направления государственной политики по сохранению и развитию родного языка.