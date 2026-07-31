Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что опубликованный Советом мира проект соглашения по сектору Газа является неприемлемым для еврейского государства.

Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

По словам Бен-Гвира, после событий 7 октября Израиль не может согласиться на прекращение бевых действий в отношении ХАМАС.

«Обязательство прекратить ликвидацию террористов этой организации равносильно согласию дать ХАМАС возможность перегруппироваться для подготовки следующей бойни», — заявил министр.

Он подчеркнул, что операции против ХАМАС в секторе Газа должны продолжаться.

Кроме того, Бен-Гвир вновь выступил за поощрение эмиграции населения из сектора Газа, заявив, что Израиль «должен победить».