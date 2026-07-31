В Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, осужденных Бакинским военным судом за преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, геноцид, подготовку и ведение агрессивной войны, финансирование терроризма, насильственный захват власти и другие преступления.

Заседание прошло под председательством судьи Эльмара Рагимова. Всем обвиняемым были предоставлены переводчики на армянский и русский языки, а также адвокаты. В процессе также участвовал представитель Аппарата Уполномоченного по правам человека Азербайджана в качестве наблюдателя, передает Азертадж.

В ходе заседания обвиняемые воспользовались правом на реплику. Бако Саакян попросил отменить приговор суда первой инстанции и оправдать его. Аналогичную позицию высказали и другие обвиняемые, заявив, что не признают своей вины, а их защитники просили отменить обвинительный приговор.

Представители потерпевших заявили, что приговор Бакинского военного суда является законным и полностью подтверждается материалами дела, и попросили оставить его без изменений.

Государственные обвинители также отметили, что доводы апелляционных жалоб не содержат оснований для отмены или изменения приговора, и призвали суд отклонить жалобы.

После завершения выступлений председательствующий судья объявил об окончании рассмотрения апелляционных жалоб. Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для принятия решения.