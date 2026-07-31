Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением, унесшим жизни более 30 человек.

«Выражаем искренние соболезнования правительству и народу Японии, особенно семьям, потерявшим своих близких. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и надеемся, что жители пострадавших районов как можно скорее преодолеют последствия этой трагедии», — говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

Также МИД выразил соболезнования Алжиру:

«Выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу дружественного Алжира в связи с трагической аварией пассажирского автобуса в провинции Бумердес, унесшей множество жизней. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим. Азербайджан выражает солидарность с Алжиром в этот тяжелый период».