В международном аэропорту турецкой Антальи с 31 июля изменятся правила встречи организованных туристов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вместо привычных табличек с названиями и логотипами туроператоров пассажиров будут направлять к одной из 13 буквенных стоек, где будут размещены списки прибывших.

Туристам заранее сообщат букву нужной стойки, после чего представитель принимающей компании сопроводит их к трансферу.

Использование в зоне прилета табличек с названиями и логотипами компаний будет запрещено, а нарушителям могут грозить санкции со стороны администрации аэропорта.