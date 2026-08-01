В Чехии установилась аномальная жара, которая привела к смогу, повышению уровня пожарной опасности, сбоям на железной дороге и новым температурным рекордам.

Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на Чешский гидрометеорологический институт.

31 июля температурные рекорды были обновлены на 108 из 171 метеостанции страны. Самая высокая температура — +39,4°C — была зафиксирована в городе Пльзень.

Из-за высокой концентрации озона в Праге и нескольких регионах объявлена смоговая ситуация. Медики отмечают рост числа тепловых ударов, а также случаев отравления угарным газом, вызванных ухудшением тяги в дымоходах.

В большинстве из 14 регионов Чехии объявлен максимальный уровень пожарной опасности. В Центральной Чехии и Южной Моравии введен запрет на разведение костров и въезд автомобилей в лесные массивы.

Экстремальная жара также повлияла на работу железнодорожного транспорта: из-за перегрева деформируются рельсы, провисают контактные провода и выходят из строя системы сигнализации, что привело к остановке движения поездов на ряде участков.

По данным метеорологов, причиной аномальной жары стал так называемый «тепловой купол», воздействие которого усиливается изменением климата.