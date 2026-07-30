Министр обороны королевства Саудовская Аравия принц Халид бин Салман встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и призвал американскую администрацию не наносить удары по йеменским хуситам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, саудовский министр выступил с призывом не обострять конфликт на Ближнем Востоке. Встреча прошла на фоне совместных американо-саудовских ударов по Ираку, а также после заявлений хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии и атаке на два саудовских танкера в Красном море.