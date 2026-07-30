Премьер-министр Израиля Биньямин Неатньяху отверг обвинения в том, что он ввел президента США Дональда Трампа в заблуждение и втянул его в войну с Ираном. Об этом он высказался в интервью телеканалу ABC News.

«Нет, я никого не вводил в заблуждение. И понимаете, никто не указывает президенту Трампу, что делать», — ответил политик на соответствующий вопрос.

Он также отверг заявление Джей Ди Вэнса о том, что Израиль пытается сорвать прекращение войны с Ираном.

По его словам, после разговора с вице-президентом США этот вопрос был прояснен. Нетаньяху подчеркнул, что политику Израиля определяет он, и она не направлена на продолжение войны.