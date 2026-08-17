Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм обменивался сообщениями с человеком, который выдавал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс — одну из ближайших советников президента США Дональда Трампа, сообщает Politico и Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Бернэм вступил в переписку с человеком, представившимся Уайлс, еще до назначения премьер-министром. После вступления в должность 20 июля он обменялся с ним «несколькими сообщениями». Источник, ознакомленный с перепиской, заявил, что они «не имели никакого значения».

Вскоре Бернэм заподозрил, что собеседник не является Уайлс. Британское посольство в Вашингтоне после этого сообщило об инциденте Белому дому. В британском правительстве опасались, что телефон Уайлс мог быть взломан, сообщили источник издания. Правительство Великобритании отказалось давать комментарии Politico. «Мы не комментируем вопросы национальной безопасности», — заявили на Даунинг-стрит.

Что именно обсуждалось в переписке и когда были отправлены сообщения, неизвестно. Личность человека, связавшегося с Бернэмом, также не установлена.