Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана пресекло серию случаев мошенничества с использованием фейковых аккаунтов в соцсетях и WhatsApp от имени госслужащих и сотрудников правоохранительных органов.

По данным МВД, задержаны Фарид Алиев, Асиман Зейналов, Тофиг Алиев, Фарид Атакишиев, Роял Абдуллаев, Анар Мамедов, Рашад Гаджиев и Гамид Алиев.

Согласно информации, они сотрудничали с зарубежными киберпреступными группировками, предоставляя им местные мобильные номера, банковские карты и другие данные.

Установлено, что более 2 тысяч банковских карт и электронных мобильных номеров использовались в преступной деятельности. Часть из них применялась также для организации незаконных онлайн-азартных игр и казино.

В МВД призвали граждан не передавать банковские реквизиты и мобильные номера третьим лицам и сообщать полиции о подозрительных операциях и предложениях предоставить данные карт за вознаграждение.