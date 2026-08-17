Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас с героиней мультфильма «Чебурашка» старухой Шапокляк из-за планов ввести новые санкции против России.

Отвечая на вопрос о том, почему Каллас не признаёт неэффективность ограничений против России, Захарова привела в пример слова Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря — хорошими делами прославиться нельзя».

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз осенью планирует принять «самый масштабный» пакет санкций против России.