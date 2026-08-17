Завтра, 18 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21-24, днем — 28-32° тепла. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно без осадков. Однако днем в горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах местами будет туман, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 31-36° тепла, в горах ночью — 12-17, днем — 20-25° тепла.