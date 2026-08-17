Стамбульский аэропорт (IST) 16 августа установил очередной рекорд по суточному пассажиропотоку и количеству полетов в Европе, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу.

«Стамбульский аэропорт снова побил исторические рекорды в Европе по количеству рейсов и пассажиропотоку. 16 августа была достигнута новая вершина. Аэропорт обслужил 290 287 пассажиров и 1 739 рейсов», — сказал министр.

Напомним, предыдущий рекорд был установлен 9 августа. Тогда аэропорт обслужил 289 732 пассажира.